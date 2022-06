Dira Paes elogia irmão que dá aula com filho de aluna no colo: 'orgulho'; vídeo

A atriz paraense Dira Paes usou as redes sociais para elogiar um gesto solidário do irmão Pedro, que é professor e deu aula com o filho de uma aluna no colo. O registro foi feito dentro da sala de aula da

Professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ele foi gravado ministrando aula com o filho de uma aluna no colo, para que a estudante pudesse se concentrar no que era ensinado. As imagens viralizaram na internet.

Em uma das postagem no Twitter, Dira comentou sobre o dom de Pedro em conquistar e impactar positivamente na formação do outro. “Seu carisma é tão incrível que conquista não só os alunos, mas seus filhos também, pelo visto <3", comentou.

A atriz também parabenizou a classe de professores que se dedicam a lecionar e levar o melhor aos alunos, em especial o irmão. “Tem um dom incrível pra lidar com crianças. Que orgulho esse vídeo de uma aula sua, embalando o bebê de uma aluna para que ela possa concentrar na matéria com mais tranquilidade e foco”, afirmou a artista.

No vídeo, o professor anda e explica a matéria com a criança nos braços.