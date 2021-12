Diogo Nogueira retoma agenda de shows após cirurgia

Diogo Nogueira, 40 anos de idade, se recupera bem de um procedimento cirúrgico realizado nesta semana e retomará a agenda de shows nesta sexta-feira (2). “O Diogo está bem, em casa e se recuperando. Na verdade, foi um procedimento simples, oriundo de uma lesão no tendão que ele teve há uns dois meses e operou, na época”, afirmou a assessora do cantor para Quem. O cantor deu entrada no hospital acompanhado na namorada, a atriz Paolla Oliveira.

De acordo com a representante, a cirurgia não foi emergencial. “Este procedimento já estava programado e está tudo bem. A agenda de shows continua normal”.

Nesta sexta-feira, Diogo tem show com Jorge Aragão no Espaço Hall, no Rio de Janeiro. No sábado (3), viaja a São Paulo, onde fará duas apresentações - às 17h, canta com seus amigos do grupo Os Prettos, no Carioca Clube, e às 20h, na comemoração do Estação São Paulo. Com a agenda cheia no fim de semana, ele fará ainda o show comemorativo do aniversário da cidade de Taubaté no domingo (4).

Em setembro deste ano, o sambista chamou atenção por fazer um show com uma bota ortopédica e usando uma bengala. Durante a apresentação, o cantor explicou que tinha lesionado o tendão jogando futebol. Na época, ele já estava namorando com Paolla Oliveira.