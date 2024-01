Diogo Defante assume namoro com atriz ex-Malhação Bella Camero

O humorista e youtuber Diogo Defante assumiu namoro com a atriz Bella Camero, ex-Malhação da temporada "Vidas Brasileiras" (TV Globo). O jovem publicou uma duas imagens com a namorada.

Defante conta que os dois eram amigos próximos antes da relação amorosa. "Talvez tenha sido porque passei o ano novo de vermelho (risos). O que parecia ser só uma amizade sincera acabou se tornando um amor puro e genuíno. Mal posso esperar para viver os próximos capítulos dessa história que já é linda. Obrigado por me mostrar que o amor pode ser leve, puro e verdadeiro. Me sinto completo e realizado, Bella Camero. Você me mostrou e mostra todos os dias o homem forte que eu nem".

Diogo Defante Rodrigues é um humorista, youtuber e músico brasileiro. Conhecido pelo estilo de humor nonsense, granhou muita fama com quadro "Repórter Doidão" e pelo programa "Rango Brabo". Defante também foi repórter cobrindo a Copa do Mundo do Catar pela Cazé TV.