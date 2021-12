'Difícil para namorar', diz Cauã sobre cirurgia que o deixou com 'cicatriz na potência como homem'

Aos 41 anos, Cauã Reymond divide com seus seguidores rotineiramente as atividades físicas que realiza. Para manter sempre uma vida saudável, o ator aprendeu a cuidar do corpo e da mente. De acordo com entrevista ao Extra, Cauã revelou que em 2010 foi um dos piores momentos que passou com seu corpo. A quantidade de atividades realizadas fez o ator desenvolver um problema de saúde.

VEJA MAIS

"O excesso de exercício físico pode ser prejudicial. Quando fiz uma novela chamada 'Passione', meu personagem era um ciclista e eu queria ficar com as pernas fortes. Comecei a malhar muito, pedalar, pedalar. Acabei operando meu quadril. Descobri que tinha uma má formação do fêmur. Tive que andar de muletas. Foi um momento difícil em todos os aspectos. A região do quadril é uma região difícil para namorar. Eu tive uma depressão por conta da endorfina. Eu estava acostumado a ter um shot de endorfina diário e parei de ter. Depois eu me recuperei, mas eu tive uma grande cicatriz. Não só física. Uma cicatriz na minha potência como homem".

O cuidado com o corpo é certo, mas Cauã também cuida do espiritual. Após a morte da sua mãe, a astróloga Denise Reymond, vítima de um câncer em 2019, e de uma tia querida, em seguida, fizeram o galã se aproximar de sua espiritualidade.

"Isso tem a ver com a forma que eu venho vivendo, conquistando coisas e me relacionando com as perdas. Sou um cara que oro. Nunca pedia proteção para os outros. Era só eu, eu, eu, eu. Agora tem espaço para outras pessoas".