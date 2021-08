‘Orgulho de sangrar’, diz Aline Riscado aparecendo com a roupa 'suja' de menstruação

Aline Riscado decidiu quebrar o tabu sobre menstruação, optando por não trocar a roupa “suja” de sangue, durante uma live de yoga com os seus seguidores, nas redes sociais, na noite da última quinta-feira (18). O intuito da modelo era que outras mulheres se sentissem encorajadas a encarar o assunto com naturalidade. As informações são do portal Correio Braziliense.

Em uma publicação feita no Instagram, a influencer disse que a não interrupção do exercício foi proposital, justamente para que meninas e mulheres se sentiram encorajadas e seguranças para lidar com tópico considerado “proibido” por muitas pessoas.

"Meu DEUSSS, gratidão infinita por isso!!! Mulheres, meninas amadas… menstruação não é vergonha, não é nojento…. É o divino dentro de nós!!! Menstruação é vida e devemos ter muito orgulho de SANGRARRRR todos os meses!!!!", escreveu, em um trecho da legenda.

A famosa recebeu várias mensagens de apoio de seguidores do público feminino que apoiam a atitude dela. “Advinha... voce libertou muitas outras mulheres. O Sagrado feminino é uma benção pra todas vocês. Todo o meu respeito!", escreveu uma fã.