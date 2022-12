Designer cobra R$ 6 mil para fazer sobrancelhas: 'Leva a minha história e um pouco da minha força'

A empresária paulistana Natalia Martins, conhecida por seu procedimento de micropigmentação de sobrancelhas, chamou atenção nas redes sociais após divulgar o preço do serviço realizado no seu estabelecimento. Segundo a designer, o procedimento custa R$ 1.520, mas se o cliente preferir ter o tratamento realizado por ela, o valor sobe para R$ 6,2 mil, com um pacote que inclui conversa e a experiência realizada.

“Ela [ a pessoa] paga, tem fila de espera, mas ela quer a minha história, quer levar um pouco da minha força. As clientes me perguntam, me pedem conselhos, é uma mentoria em um procedimento e ainda deixa elas bonitas", diz Natalia.

De acordo com Natalia, o serviço é muito buscado e a lista de espera é tão grande que, quem tentar agendar o procedimento, só conseguirá realizá-lo no ano seguinte. A técnica utilizada pela designer se chama “FlowBrows”, ou sobrancelhas fluidas, feitas fio a fio.

Entre as celebridades que aderiram a técnica, estão a atriz Deborah Secco e as influenciadoras Jade Picon, Flavia Pavanelli e Lala Rudge.

