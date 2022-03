Depois de ficar cinco meses parada após morte de Maurílio, Luiza anuncia retorno: 'a partir de maio'

Após cinco meses longe dos palcos, Luíza, que fazia dupla com Maurílio, marcou o dia do seu retorno. Na biografia do perfil da cantora no Instagram ela deixou um aviso: “Agenda aberta a partir de maio”.

VEJA MAIS

Luiza se afastou do palco com a morte de Maurílio, que ocorreu em dezembro de 2021, após paradas cardiorrespiratórias.

Com o anúncio, a cantora também deixou disponível o número de contato par shows.

Com a mudança na bio de Luiza, outra coisa chamou atenção: “Eterna primeira voz do Maurílio”.

Mesmo longe dos palcos, a cantora tem aproveitado os seus mais de 1,6 milhões de seguidores para realizar publicidades e participar de eventos.

Luiza & Maurílio emplacaram sucessos como Pode Sumir e “S” de Saudade, com a participação de Zé Neto & Cristiano, que tiveram mais de 117 milhões e 401 milhões de visualizações, respectivamente.