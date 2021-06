Deolane diz que sente MC Kevin com ela 'em todos os lugares'

A morte precoce de MC Kevin está prestes a completar um mês. E para falar sobre todo o processo de superação e aceitação após o falecimento do funkeiro, a advogada Deolane Bezerra, viúva do Mc, deu uma entrevista onde afirmou que ainda sente a presença do cantor em todos os lugares que está. Com informações do UOL.

"Eu sei que em todos os lugares que eu tô, ele está comigo! É muito amor!", declarou.

Na conversa, também foi falado sobre a trajetória de vida e Deolane se define como guerreira.

“Eu não caí de paraquedas no mundo, eu venho de lutas desde muito longe”, Explicou.

Mc Kevin faleceu no dia 16 de maio após cair da varanda de um quarto de hotel no Rio de Janeiro.