De calcinha, Gretchen mostra momento íntimo com o marido: ‘Bom dia’

A cantora Gretchen publicou em seu Instagram uma imagem de um momento íntimo com o marido, o paraense Esdras de Souza. Pelo seu Instagram, nesta segunda-feira (30), ela mostrou os dois deitados em uma cama e aproveitou para desejar um bom dia aos seguidores e fãs. As informações são do UOL.

Na imagem, a rainha do rebolado aparece abraçada com o marido, que está usando uma bermuda. Ela chamou atenção de todos ao usar apenas uma blusa curta branca e uma calcinha preta fininha. “Bom diaaaaa mores. Que essa semana traga união, paz e muito amor”, escreveu na legenda.

Os seguidores amaram a exibição do casal e não pouparam os elogios. “Aquele casal inspiração”, comentou uma. “Eita casalzão”, falou outra. “Casal lindo demais”, disse mais uma fã. Vários famosos também deixaram o like e um comentário sobre a legenda da foto: “Amém. Recebo!”, disse scheila Carvalho.