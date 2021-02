De calcinha fio dental, Luísa Sonza esbanjou sensualidade em clique feito no banheiro

Luísa Sonza colocou o bumbum para jogo, mostrando que está em excelente forma. O clique sensual, em que a cantora aparece usando uma calcinha fio dental, foi compartilhado em suas redes sociais na última terça-feira (9). A foto tirada dentro de um banheiro rendeu vários ‘biscoitos’ à artista.

“Se tu não aguentar pode me dizer que eu vou me cansar e vou cansar você”, escreveu Sonza, na legada do Instagram. A letra é um trecho da música ‘Meia Noite’ que Luísa lançou em parceria com o pagodeiro Thiaguinho.



A imagem faz parte dos bastidores do clipe 'Cansar Você', nova música de Luísa Sonza em parceria com Thiaguinho.

“Que mulher”, escreveu uma seguidora na publicação. Outra emendou: “Uma deusa”. “Que corpo é esse?”, questionou outro fã.