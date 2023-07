De alta médica, influenciador Toguro quase perdeu órgão genital por infecção bacteriana; vídeo

O influenciador Toguro comunicou, na quarta-feira (05), que quase perdeu órgão genital devido a uma infecção bacteriana. O artista já teve alta hospitalar. Apesar de ir para casa, ele continuará o tratamento rigoroso e ainda há risco de perder um dos testículos.

De acordo com Toguro, os primeiros sintomas começaram a ser percebidos há cerca de três semanas, quando ele andou de moto por uma hora e começou a sentir dores no testículo. No entanto, o jovem não deu importância aos incômodos iniciais. A dor extrema o obrigou a interromper um de seus treinos na academia e buscar atendimento de emergência imediatamente.

No hospital, o influenciador descobriu que estava lidando com uma infecção bacteriana e relatou as possíveis consequências que poderiam ter ocorrido caso não tivesse buscado ajuda médica a tempo.

"Tive que agir rapidamente, pois o risco era de ter que remover o testículo imediatamente. Nem quis pesquisar quais seriam as consequências de perder um testículo, mas estou recebendo tratamento médico. Ainda não sabemos qual bactéria causou a infecção, mas sabemos que é externa", disse Toguro.

Toguro expressou gratidão pelo apoio recebido e refletiu: "Estou vivo. Agradeço pelo carinho. Nesses momentos, é possível identificar quem são as pessoas verdadeiras. Obrigado, Deus".

Quem é Toguro?

Toguro se tornou uma figura popular nas redes sociais, especialmente por compartilhar vídeos de musculação, que acumularam milhares de visualizações em seus vlogs, como "Em Busca do Shape Inexplicável" e "Mansão Maromba". Atualmente, o influenciador conta com quase 8 milhões de seguidores no YouTube e mais 7 milhões no Instagram.