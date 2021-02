'Tá com tempo? Vai transar, vai dar o butico', dispara Nego Di contra deboche de David Brazil

Nego Di, o terceiro eliminado do "BBB 21", não gostou de saber que David Brazil compartilhou uma notícia em que ele aparece acusando a Globo de manipulação e diz ter encontrado ‘muitas pessoas que torciam por ele’, o que vai contra com o fato dele ter saído com rejeição.

O comediante deu uma alfinetada na manhã desta terça-feira (23), no apresentador que compartilhou a notícia que o humorista afirma ter dito apenas em tom de brincadeira. "Porr*, cara, os maiores fofoqueiros do Brasil, sites de fofoca, acho que gostaram de mim. Isso só pode ser um sentimento de amor, não é possível que eles me odeiem tanto assim. A Karol Conká está para sair hoje, tem gente se separando, tem gente morrendo, tem gente nascendo, tem político sendo preso roubando o país, mas o maior assunto, o cara mais falado do Brasil continua sendo o Nego Di. Porr*, David Brazil, até tu?", disparou o ex-brother, nos stories do Instagram.

“Um cara da mídia que sabe como é ruim ser cancelado, ser linchado, fazendo isso, cara, distorcendo. O que é isso aí, o que você está fazendo, está com tempo? Vai transar, cara, vai dar o butico, te organiza. Tu quer flauta, né? Tu quer JBL de carne, me diz o que é que tu quer. Não vai ser a minha, mas vou arrumar para ti uma pretinha, pode ser? Cheia de veia”, prosseguiu, afirmando que vai continuar seguindo e acompanhando o empresário nas redes sociais.