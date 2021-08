Daniel Craig revela que não deixará herança para as filhas

Daniel Craig não tem planos de deixar sua fortuna milionária para suas filhas, pois acredita que herança é algo “de mau gosto”. O ator de 53 anos, que é famoso por ter estrelado os filmes mais recentes da franquia “007”, deu seu ponto de vista sobre essa questão em um bate-papo com a revista “Candis”.

“Não existe um velho ditado que diz que se você morrer rico, você fracassou?”, começou o artista, segundo reporta o jornal Daily Mail. “Acho que Andrew Carnegie [um industrial americano] doou uma quantia que hoje valeria cerca de US$ 11 bilhões – o que mostra o quão rico ele era, porque aposto que ele também ficou com uma parte desse dinheiro.”

Craig continuou: “Mas não quero deixar grandes montantes para a próxima geração. Acho que herança é muito de mau gosto. Minha filosofia é: ‘livre-se disso ou faça uma doação antes de partir’”.

De acordo com o site Celebrity Net Worth, que estima fortunas de celebridades com base em análises financeiras, pesquisas de mercado e fontes próximas aos famosos, o intérprete do espião James Bond tem um patrimônio líquido estimado em US$ 160 milhões – ou aproximadamente R$ 846 milhões.

O ator tem duas filhas: uma com a atriz Fiona Loudon, de quem se divorciou em 1994, e outra com a atriz Rachel Weisz, com quem está casado há 10 anos.

Dinheiro, de fato, nunca será um problema para Craig. Em abril, foi noticiado que ele receberia US$ 100 milhões (cerca de R$ 527 milhões) para voltar ao papel de Benoit Blanc nas sequências do filme “Entre Facas e Segredos”, encomendados pela Netflix.

O valor é o dobro do que o ator recebeu para interpretar James Bond em “007 – Sem Tempo Para Morrer”, aguardado filme da franquia.