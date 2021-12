Dani Calabresa é confirmada no C.A.T BBB 22

Dani Calabresa assumirá o quadro ‘CAT BBB’ com a missão de interagir com o púbico e garantir novas perspectivas debochadas e cheias de risada sobre os principais acontecimentos do reality. O ‘Big Brother Brasil 22’ estreia em 17 de janeiro.

Fã do BBB, a nova atendente do famoso quadro vai continuar coletando as principais queixas, pedidos e considerações do público, além de dar respostas inesperadas.

Atriz e humorista, Dani conta que sempre acompanhou de perto as edições do programa, como espectadora assídua: “Estou muito empolgada pra assumir o ‘CAT BBB’ porque eu já assisto ao BBB e fico comentando com os meus amigos no telefone. Agora vou fazer a mesma coisa, só que ganhando salário (risos)”.

O ‘BBB 22’ tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O reality tem estreia prevista para 17 de janeiro.