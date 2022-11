Dani Calabresa casa com vestido de princesa e presença de pet

O casamento de Dani Calabresa e Richard Neuman foi pura emoção. Dezenas de famosos compartilharam nas redes sociais a festança que ocorreu em São Paulo, nesta segunda-feira (14). O que chamou bastante atenção foi a presença de Pingo, o cãozinho dos noivos. Ele participou do casamento vestido de terno.

VEJA MAIS

Dani Calabresa foi pedida em casamento na Disney, e seu vestido fez referência a esse lugar, o preferido da humorista. A criação foi de Lethícia Bronstein, que fez um vídeo dando mais detalhes sobre a criação. Segundo a estilista, o vestido é todo revestido de tule italiano, com corselet e uma "alma meio princesa moderna, sensual, mas com romantismo".

O corpo da peça conta com dois tipos de bordados: De flores, com fios de ouro velho e mini paetês, e de cerejeiras off white.

Entre os convidados, estavam Gabriela Prioli, Maria Clara Gueiros, Nicole Bahls, Foquinha, Danilo Gentili e Thiago Abravanel. O show foi do cantor Luan Santana.