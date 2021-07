Dado Dolabella espalha fake news e diz que só vai tomar 'vacina vegana' contra a covid-19

Dado Dolabella causou polêmica, nos últimos dias, com uma postagem nas redes sociais. Ao criticar o consumo de carne e defendendo o veganismo, prática da qual é adepto, ele discutiu com seguidores e defendeu a ideia de que a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem um estudo concluído dizendo que o novo coronavírus teve origem na carne suína e foi passada ao homem pelo consumo. As informações são do Correio Braziliense.

Segundo o artista, por pressão de produtores rurais, esse estudo não é divulgado. Foi nesse ponto que um seguidor perguntou ao ator de 40 anos, longe desde 2014 da televisão, se ele havia se vacinado contra a covid-19, já que, no Rio de Janeiro, a imunização para a idade dele já foi autorizada.

"Eu não pretendo tomar nenhuma dessas (vacinas). Vou esperar a vacina sem testes em animais. Um corpo alcalino e saudável não é um agente transmissor", disparou Dado.