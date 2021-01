Casal de idosos se recusa a tomar a vacina em asilo

Residentes e funcionários do Recreio dos Anciões comemoraram, na segunda-feira, 18, ao saberem que o asilo seria uma das 10 Instituições de Longa Permanência (ILPI) da cidade do Rio de Janeiro contempladas na primeira fase de vacina contra a covid. Mas nem todos entraram nessa sintonia de alegria e choro de emoção. Um casal de idosos decidiu que não tomaria a vacina, após a posição da família.

A decisão da família de não imunizar os idosos é rara até agora, mas vem gerando discussões jurídicas e preocupando gestores de ILPIs, pois a cobertura vacinal é uma forma de imunidade coletiva.

A instituição, localizada no bairro da Tijuca, tem 154 idosos residentes. O Recreio dos Anciões comunicou as famílias sobre o início da campanha de vacinação. No caso de recusa, o responsável legal tem que assinar um termo de responsabilidade. Foi quando uma família informou que não estava de acordo com a vacina.

“A filha nos comunicou que seus pais não vão aceitar a vacina. O pai não tomaria porque fez uma cirurgia no dente agora, e a mãe vai fazer uma checagem num cardiologista. Eles estão receosos e já tiveram Covid-19 também. Por enquanto não podemos fazer nada, porque é preciso ter consentimento para vacinação. Nossa decisão será de comunicar o Ministério Público do Rio”, explicou Debora Mathias, administradora do Recreio dos Anciões.