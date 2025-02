Victtória Xàvier se destaca na cultura pop e soma entrevistas com Brad Pitt e Keanu Reeves

Através do cinema, séries, realities e os grandes eventos da cultura pop, Victtória Xàvier se tornou um dos nomes mais influentes do entretenimento digital no Brasil. Jornalista e criadora de conteúdo, ela conquistou um público fiel e engajado nas redes sociais, acumulando mais de 500 mil seguidores nas redes sociais.

Com uma abordagem dinâmica e autêntica, Victtória já entrevistou grandes nomes do entretenimento, como Brad Pitt, Keanu Reeves, Elizabeth Olsen, estrelas da série premiada The Bear, Anthony Mackie (novo Capitão América), entre outras celebridades internacionais e nacionais. No YouTube, seu canal VicView traz conteúdos exclusivos, análises aprofundadas e bastidores das principais produções do cinema e da TV.

VEJA MAIS

Em 2022, seu conteúdo viralizou no TikTok ao comentar sobre o Big Brother Brasil, o que impulsionou significativamente seu crescimento na plataforma. Desde então, a criadora de conteúdo se consolidou como referência ao falar sobre realities, cinema e séries, sempre trazendo um olhar detalhado e apaixonado sobre o universo do entretenimento.

“Meu objetivo sempre foi aproximar o público do universo do entretenimento, trazendo um olhar mais profundo sobre filmes, séries e realities. Quero que as pessoas se sintam parte desse universo e tenham acesso aos bastidores das produções que tanto amam”, destaca a influenciadora.