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Conhecida pelo caso Hytalo Santos, Kamylinha celebra gravidez: 'não por engajamento'

A influenciadora compartilhou a notícia em um vídeo publicado no Instagram ao lado do também influenciador Andyn

Gabrielle Borges
fonte

Kamylinha e Hytalo Santos (Reprodução)

Kamylinha Santos, 18 anos, que ficou conhecida em conteúdos divulgados por Hytalo Santos, revelou nesta segunda-feira (16/3) que está grávida do seu primeiro filho.

A jovem, filha adotiva de Hytalo, compartilhou a notícia em um vídeo publicado no Instagram ao lado do também influenciador Andyn, destacando que está prestes a escrever um novo capítulo em sua vida.

“Por muito tempo guardei esse segredo no coração, junto com o papai, vivendo cada emoção em silêncio. Hoje, dia 16/3, decidi que chegou a hora de compartilhar com vocês um dos momentos mais especiais da minha vida: o dia que eu vi que realmente o amor de Deus existe! SIM, ESTOU GRÁVIDA”, comemorou Kamylinha.

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A influenciadora ainda explicou que já sabia da gestação há algum tempo, mas optou por só revelar aos seguidores agora. “Já sei que vou ser mamãe e que o papai vai ser papai há muito tempo, mas só decidi revelar agora. E não por engajamento ou fama, até porque nunca precisei disso!”, garantiu.

A notícia rapidamente repercutiu nas redes sociais, com fãs e amigos celebrando a novidade e desejando felicidades à nova família.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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