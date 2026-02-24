Capa Jornal Amazônia
Felca se pronuncia após condenação de Hytalo e manda recado: 'Nunca pare de denunciar'

Em 2025, o youtuber fez um compilado de denúncias sobre influenciadores que abusam da imagem de crianças e citou casos como o do paraibano Hytalo Santos

Estadão Conteúdo
fonte

Felca e Hytalo Santos (Reprodução / Redes Sociais)

O influenciador e youtuber Felca se pronunciou sobre a condenação de Hytalo Santos e do marido Israel Vicente. No sábado, 21, os dois foram sentenciados pelo Tribunal de Justiça da Paraíba por exploração de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes - Hytalo a 11 anos e 4 meses de prisão, Israel a 8 anos e 10 meses.

"Hytalo Santos foi, enfim, condenado a 11 anos de prisão depois de investigação da denúncia de exploração de conteúdo infantil. O crédito é de cada um de vocês que acompanharam e deram atenção ao caso. A conscientização que fizemos importa", escreveu Felca nos stories na madrugada desta terça, 24.

O influenciador reforçou: "Nunca pare de denunciar, expor o que está errado, compartilhar informações e lutar pelo que acredita. Somos fortes e a justiça pode demorar, mas chega".

Denúncia de Felca

O caso envolvendo Hytalo e Israel ganhou maior notoriedade em agosto do ano passado, quando Felca (nome artístico de Felipe Bressanim Pereira) publicou um vídeo intitulado "adultização" em seu canal no YouTube. Na época, ele tinha mais de 4 milhões de inscritos na página - hoje, já são quase 6,5 milhões.

Em 50 minutos, o youtuber fez um compilado de denúncias sobre influenciadores que abusam da imagem de crianças, mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar esse tipo de conteúdo para pedófilos e entrevistou uma psicóloga para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais.

Felca citou casos como o do paraibano Hytalo Santos, conhecido nas redes sociais por ostentar uma vida de luxo e exibir sua rotina ao lado de crianças e jovens que chamava de "filhos". Entre eles, Kamylinha Santos, de 17 anos. A jovem era exibida nas redes pelo influenciador desde os 12 anos.

Hytalo já estava sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) desde 2024. A repercussão do vídeo de Felca levou à desativação da conta de Hytalo no Instagram.

Em setembro, Hytalo e Israel tentaram executar um plano de fuga do Brasil, segundo a Polícia Civil da Paraíba. O casal alugou uma casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo, no dia 15 de agosto, e planejava a saída para o exterior, quando foi preso.

