Condenados por envolvimento na morte de Rafael Mascarenhas, filho de Cissa Guimarães, se entregam

Os dois condenados por envolvimento na morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, se entregaram na noite desta quarta-feira (13). Eles compareceram na Vara de Execuções Penais, no Rio de Janeiro, para realizar os procedimentos legais.

Uma decisão judicial, no mês passado, determinou que Roberto Bussamra e Rafael Bussamra, pai e filho, voltassem à prisão pelo crime cometido em 2010.

No Instagram, a atriz Cissa Guimarães comemorou: "Depois de 13 anos de espera esse momento chegou. 13 anos da maior dor do mundo e sempre com medo que a impunidade vencesse, mas ela não venceu! Essa vitória é de todos nós contra a impunidade! Muita luz de Rafa para todos".

Rafael Bussamra E Roberto Bussamra foram condenados por envolvimento na morte de Rafael Mascarenhas em janeiro de 2015 e, desde maio desse ano, não podiam mais recorrer a nenhuma instância da Justiça. O primeiro vai cumprir pela por ter atropelado Rafael em uma área que estava fechada para carros, já Roberto foi condenado por corromper policiais militares que estiveram na cena do atropelamento.

O acidente ocorreu em 2010 no Túnel Acústico, na Gávea, Zona Sul do Rio, que estava fechado para o tráfego de veículos. Segundo a 15ª DP (Gávea), que investigou o caso, Rafael andava de skate no local quando foi atropelado. A CET-Rio informou que, naquela noite, a pista ficou fechada ao tráfego de veículos das 1h10 às 4h10.