Com esclerose múltipla, Claudia Rodrigues comemora ter sido vacinada contra a Covid-19

Aos 50 anos, Claudia Rodrigues, que tem esclerose múltipla e é do grupo prioritário, foi vacinada com a primeira dose contra a Covid-19 nesta terça-feira (25), em São Paulo. Ela é conhecida por ter interpretado a icônica personagem Marinete, em “A Diarista”.

Em uma publicação feita nas redes sociais, Claudia comemorou a conquista de ter sido vacinada. “Mas sabe o que é melhor de tudo isso, é que além de proteger do COVID, essa vacina pode me ajudar com a cura tão esperada da esclerose múltipla, pois em ratos já teve reversão da doença e cura das sequelas, apesar de ter resultados só em ratos ainda, é uma grande esperança para nós”, escreveu.

Recentemente, ela foi internada em Curitiba com uma fissura no ombro e inflamação severa nos ligamentos devido a uma nova lesão na coluna.