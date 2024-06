Com a maior agenda de shows de junho, Iguinho e Lulinha contam dos cuidados para o período

O período junino, que ocorre durante o mês de junho, para os artistas de piseiro e forró é a oportunidade de ter uma agenda lotada de shows. Já que no Norte e Nordeste as festas de São João ocorrem durante os próximos 30 dias.

Em 2023, a dupla Iguinho e Lulinha foi a que mais fez show em junho, desbancando vários artistas do gênero com carreiras consolidadas. Os irmãos tiveram a maior agenda de shows no período de São João. Foram 52 shows por todo o país, uma média de 1,73 por dia. A turnê começou por Quiterianópolis (CE), na quinta-feira, 1º de junho de 2023, e foi finalizado em Ouriçangas (BA), na sexta-feira, 30 de junho de 2023.

Esse ano a agenda cresceu. “É gratificante saber que somos os artistas com mais shows no São João, mesmo com o duro trabalho que enfrentamos nesse período, só temos que agradecer. Para 2024, estamos confirmados em 56 shows apenas em junho, vai ser maravilhoso”, disse Iguinho.

“Tem dias inclusive que temos 5 shows, um seguido do outro. É loucura, mas já estamos ansiosos para encontrar todos os nossos fãs pelo país. São João é a época mais linda do ano!””, acrescentou Lulinha.

A dedicação da dupla em diversos setores é o segredo para que a agenda seja cumprida com maestria, tudo aliado aos cuidados com a saúde também. “Com certeza, é uma época que requer muito esforço, então nosso controle com a saúde é redobrado. Por mais que a correria seja gigante, focamos muito em não perder o controle da alimentação, sempre dando prioridade para pratos nutritivos e completos, da hidratação, e claro, das horas de sono, que são as mais difíceis de cumprir”, explicou Lulinha.

Os irmãos, um de 21 anos e outro com 23, respectivamente, conquistaram o Brasil em 2023 com o forró de vaquejada. Mesmo com a pouca idade, eles ganharam as estradas levando o hit de "Coração acelera" para os quatro cantos do país. A partir de hoje, eles iniciam a agenda junina.

“(A voz) É uma das maiores preocupações de todo artista, acredito. Além do que o Lulinha comentou, sobre redobrar o cuidado com a alimentação, hidratação e sono, temos que tomar muito mais cuidado também com a voz, na época de São João. Temos acompanhamento com fonoaudiólogos, aquecemos a voz, fazemos exercícios vocais diariamente, tanto pré quanto pós show. É uma grande responsabilidade e precisa fazer parte da nossa rotina, sem dúvidas”, finaliza Iguinho.

SAÚDE

O paraense Vinícius Araújo, conhecido nas redes sociais como Viní Fono, é um Fonoaudiólogo Artístico que tem uma constelação na sua cartela de clientes, como: Manu Bahtidão, João Gomes, Matheus Fernandes, Solange Almeida, dentre outros. O profissional também cuida do Iguinho e Lulinha há um ano, ou seja, desde a maratona de shows da dupla.

“Nós começamos um trabalho bem antes de junho! Com intuito de prevenir, promover a saúde vocal do artista e trabalhar principalmente alguma lesão orgânica que já está presente, não deixando de focar no condicionamento vocal muscular. O condicionamento vocal está como prioridade para a maratona de junho, é através dele que conseguimos manter a saúde do vocal para que o artista cumpra a agenda total de São João. Fazemos todo uma bateria de exames com o otorrinolaringologista pra verificar a saúde das pregas vocais. É importante a gente frizzar que tem muitos artistas que as vezes só buscam o atendimento fonoaudiológico quando estão precisando ao extremo em casos de rouquidão ou afonia total. O ideal é sempre fazer esse acompanhamento pra prevenir”, explicou o fono.

Vini Fono cuida da dupla desde 2023. (Arquivo Pessoal)

Vini é especialista em Voz pelo conselho federal de fonoaudiologia, vocal coach global pela DGERT de Portugal), perito em análise acústica vocal, especializado em voz profissional e pesquisador em voz, além disso, ele vive na estrada pelo Brasil, acompanhando os artistas que atende.

“Existe inúmeros desafios desde a logística que temos que nos readequar, quanto também a alimentação. Mas existe um que é bem dificultoso que prejudica tanto a gente quanto o artista que é o sono, que é um mecanismo reparador para o corpo e voz. Tem dia mesmo que iremos fazer 5 shows e isso requer descanso, mas enfrentamos com nossas orações e vamos pra cima, não pode parar, pontua.

A intensidade de apresentação citadas pelo fonoaudiólogo é de Iguinha e Lulinha, que continua sendo a dupla com a maior agenda de junho.

“Hoje a gente trabalha com foco na saúde vocal dos meninos (regeneração de tecido vocal, fortalecimento, alongamento muscular, síntese muscular, respiração, feedback auditivo). Esse ano de 2024 eles estão superando o ano passado mais de 53 shows já na agenda e estão focados, fazendo atividade física pra manter também o condicionamento corporal”, finaliza Vini.