Cleo sensualiza de topless e arranca suspiros: ‘Eu era o seu crime favorito’

Cleo aproveitou o fim de semana para sensualizar e deixar os fãs babando. A atriz usou as redes sociais para publicar imagens de um ensaio fotográfico que realizou e fez a alegria dos seguidores.

Nos cliques poderosos, Cleo caprichou no carão e mostrou toda a sua beleza e curvas ao posar usando somente uma calça branca. Deixando coberto somente o que era necessário, a famosa expôs as diversas tatuagens no corpo

"I was your favorite crime" (eu era o seu crime favorito, em tradução livre), escreveu ela na legenda.





Os fãs exaltaram a beleza da atriz e a cobriram de elogios: "Minha princesa", "Lindíssima", "Gata", "Minha musa", "Como ela é linda", "Perfeita", elogiaram os seguidores, encantados.