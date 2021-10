Cleo ousa e volta a 'causar' na internet

Cleo exibiu o corpo com curvas ao posar com um maiô cavado em Dubai. A atriz usava uma peça na cor laranja neon, com o adicional de um cinto. Nos comentários, Fábio Jr., pai da artista, se derreteu pela filha: “Perfeita do pai”, escreveu.

Orlando Morais, padrasto de Cleo, também deixou seu carinho na postagem: “Saudades, minha filhinha amada”, afirmou. Cleo está viajando em lua de mel pela segunda vez. Antes de Dubai, a atriz e o marido, Leandro D’lucca, estiveram nas Maldivas.

Além dos dois “pais” de Cleo, internautas também elogiaram o corpo da artista, que vem posando para fotos com microbiquínis e maiôs com recortes profundos: “Perfeitamente perfeita”, avaliou uma seguidora. “Você sempre supera”, acrescentou outra. “Maravilhosa demais, levando beleza por onde passa”, afirmou uma terceira.

O maiô cavadíssimo, apesar de ter feito sucesso com a maior parte dos internautas, também provocou críticas de outros. “Ela é linda, mas essa foto não ficou legal”, afirmou uma seguidora. Um fã da artista rebateu: “Se fosse tu, ficaria melhor”, respondeu, ironizando.

Já outros concordaram com o comentário inicial e ainda citaram Glória Pires, mãe de Cleo: “Realmente, ela é linda, mas a foto não ficou ‘bem’. E acrescento que a mãe até hoje é um ícone como mulher e como profissional, e nem teve que apelar para expor tanto assim o corpo. Porém cada um é cada um”, escreveu uma seguidora.

“Ela quer tanto chamar a atenção que está depravada e ridícula. Alguém segura essa mulher, está sem noção nenhuma, está muito suja”, afirmou outra.

Apesar das críticas envolvendo o estilo da atriz, Cleo sempre ostentou o corpo enxuto em fotos ousadas na web. Pouco depois de voltar de viagem do primeiro destino do casal - Fernando de Noronha, a artista já tinha posado de costas para a câmera, de topless. Na ocasião, a irmã de Fiuk usou um biquíni na cor de sua pele, que dava a sensação de que estava nua.

“Precisa?”, questionou uma seguidora, também criticando a sensualidade nas imagens preferidas da atriz. O marido de Cleo, no entanto, aprovou. Leandro comentou: “Que isso, mamãe”.