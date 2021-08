Claudia Leitte deve mais de R$ 33 mil de condomínio e vai parar na justiça

A cantora Claudia Leitte terá que pagar uma dívida de R$ 33.695,56 por não ter pago o condomínio em um edifício comercial, onde possui quatro salas alugadas, em Salvador. As informações são do O Dia.

O síndico moveu uma ação de execução contra a cantora Claudia Leitte referentes às taxas de condomínio devidas. Os valores são referentes aos meses de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021, débitos das quatro salas.

A Justiça da Bahia aceitou um pedido das partes, de celebração de acordo para parcelamento, já que, segundo o advogado da artista, o processo estaria causando prejuízos a Leitte, enfrentando dificuldades para obter crédito junto às instituições financeiras.

A cantora deu R$ 5 mil de entrada e pagará 16 parcelas que vão de R$ 2,2 mil até R$ 3,936 a depender do mês. A última parcela vence somente no dia 20 de setembro de 2022. Com o parcelamento, o valor da dívida passou a ser R$ 53.921,91, incluindo honorários advocatícios.