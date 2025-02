Cissa Guimarães vive romance com cantor de axé

Ao que tudo indica, e aos detetives da web, Cissa Guimarães pode estar vivendo um novo amor. A apresentadora surgiu em uma foto ao lado de Denny Denan, vocalista da Timbalada. Em um clique, os dois aparece juntos e bem íntimo. A postagem acendeu o alerta dos internautas.

A imagem foi postada por Cissa, mas o cantor de axé repostou e levantou suspeitas de um affair. "Ao olhar você, me apaixonei", disse o cantor.

Cissa Guimarães e Denny Denan trocam declaração na web. (Reprodução)

A aproximação teria acontecido durante a passagem da apresentadora por Salvador para gravar uma temporada especial de verão de seu programa de entrevistas. Durante as gravações, Denny “batizou” Cissa como timbaleira, presenteando-a com as pinturas típicas da Timbalada. O encontro foi exibido no dia 27 de janeiro. Porém, o flerte continuou fora das câmeras.

Os dois também estiveram juntos na "Noite da Aclamação" e no nsaio da Afrocidade, no dia 31 de janeiro. O affair dos dois foi comentado por alguns famosos e a relação se tornou pública.

De acordo com o Portal Em Off, fontes próximas revelam que o cantor se encantou pela apresentadora e os dois seguem se conhecendo melhor, apesar da distância, já que Cissa mora no Rio de Janeiro, enquanto Denny vive em Salvador.