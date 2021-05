Cidade onde Paulo Gustavo nasceu instala placas de rua com o nome do humorista

A cidade onde Paulo Gustavo nasceu, Niterói, no Rio de Janeiro, que ambientou os filmes da série “Minha Mãe é Uma Peça”, resolveu homenagear o artista com a instalação de placas de rua com o nome do humorista.

A prefeitura do município postou um vídeo do momento em que funcionários retiram a placa que dizia "Rua Cel. Moreira César" e colocam a de "Rua Ator Paulo Gustavo", que tem uma foto dele e uma explicação sobre sua vida.

Assista:

A placa diz: "Ator, humorista, roteirista e apresentador. Nascido e criado em Niterói, Paulo Gustavo sempre exaltou a cidade e a usou como cenário em seus trabalhos". E logo embaixo: "O humor salva, transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente".

Paulo Gustavo morreu no último dia 4 de maio, aos 42 anos, após quase dois meses internado, vítima de complicações da covid-19. Ele deixa o marido Thales Bretas, dois filhos gêmeos de 1 ano, a mãe Déa Lúcia, além dos demais familiares e uma legião de fãs.