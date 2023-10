Chris Evans confirma casamento com atriz luso-brasileira Alba Baptista

O ator Chris Evans, conhecido por interpretar o Capitão América nos filmes da Marvel, confirmou o casamento com a atriz luso-brasileira Alba Baptista. A revelação foi feita pelo próprio artista durante a Comic Con de Nova York, no sábado (14).

"Eu me casei. Foi muito, muito bom. Nós meio que tivemos duas cerimônias, uma na Costa Leste e uma em Portugal, país de origem da minha mulher. Foram maravilhosas e lindas", comemorou o ator, de acordo com a revista People.

Os dois estão juntos desde 2021, mas só em novembro de 2022 eles oficializaram o romance. Em fevereiro deste ano, o ator postou no Instagram um vídeo com um compilado de fotos da amada.

Alba Baptista é filha de um engenheiro brasileiro e uma tradutora portuguesa. Ela é conhecida por sua atuação na série "Warrior Nun", da Netflix.

A primeira cerimônia de casamento do casal aconteceu no dia 9 de setembro em uma propriedade em Cape Cod, Massachusetts, nos Estados Unidos. A segunda cerimônia foi realizada em Portugal, no país natal da atriz.

"Agora que superamos isso, estamos apenas aproveitando a vida e nos preparando para o outono, minha estação favorita", disse Chris Evans.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)