Centenas de famosos se reúnem para comemorar aniversário de promoter

Carol Sampaio, uma das promoters mais famosas do Brasil, comemorou seus 40 anos com uma megafesta de aniversário. No Belmond Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nunca se viu tanta celebridade junta.

Bruna Marquezine, Vitória Strada, Marcella Rica, Mariana Ximenes, Larissa Manoela, Tiago Abravanel, Isis Valverde, Paolla Oliveira, Mylena Ciribelli, Letícia Pedro, Carlos Vieira, Lulu Santos, Marcos Veras, Rosângela, Thiago Fagliaco, Maiara Porto, Renata Ceribelli, Ana Paula Araújo, Joaquim Lopes, Cíntia Dicker, Lexa, Sérgio Lorozza, Thales Breta,Thiago Martins, Valeska, Fernando Torquatro, foram alguns dos famosos presentes.

A música ficou por conta de. L7, Orochi, Mc Poze do Rodo, Dilsinho, Ludmilla, Pocah, Dj Felipe Mar, Dj Scarlet, DuBlack, Mc Marcinho, Mc Andinho, Sandra de Sá e Valesca e Tony Garrido.

Vejas as imagens de Daniel Pinheiro e Beatriz Damy da AgNews: