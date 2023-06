Dia dos Namorados: veja os presentes mais caros dados pelos famosos

Muitas celebridades gostam de ostentar produtos e presentes nas redes sociais, principalmente em datas comemorativas, como no Dia dos Namorados. Há desde presentes mais "modestos" como um carro de R$ 110 mil até um jatinho de R$ 50 milhões.

Veja alguns presentes que os famosos e famosas deram para os amados ao longo do último ano.

Virgínia Fonseca e Zé Felipe

Um dos presentes mais caros já dado pelas celebridades foi da influenciadora Virgínia Fonseca para o marido Zé Felipe. Um jatinho avaliado em R$ 50 milhões no aniversário de 25 anos. O cantor já presenteou a amada com uma pulseira de ouro de 18 quilates com diamantes no valor de R$ 300 mil.

Thiago Nigro e Maíra Cardi

Thiago Nigro deu um carro novo para a Maíra Cardi de R$ 225 mil. O presente foi dado de Dia dos Namorados com mil flores dentro do automóvel. O presente foi porque Maira perdeu vários compromissos, quando um pneu do seu antigo carro furou, e o casal não encontrou a chave para retirar a calota.

Outro presente caro foi uma Land Rover Discovery que a cantora Ludmilla deu para Bruna Gonçalves no valor de R$ 700 mil, em abril deste ano. O presente foi em comemoração a Bruna ter tirado a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Veja abaixo os presentes das celebridades:

Presentes das celebridades Andressa Urach já presenteou o ex-marido Thiago Lopes com um carro de R$ 110 mil. Biah Rodrigues deu um caminhão de R$ 800 mil para o marido Sorocaba. Carlinhos Maia ganhou do marido Lucas Guimarães um Iphone de ouro. O aparelho está avaliado em R$ 100 mil. Ludmilla deu para Bruna uma Land Rover de R$ 700 mil para comemorar a CNH da parceira. Virgínia deu um avião de R$ 50 milhões para o amador Zé Felipe. Zé Felipe deu uma pulseira de ouro com diamantes no valor de R$ 300 mil. Wesley Safadão deu um carro BMW X7 de R$ 1 milhão para a esposa Thyane.