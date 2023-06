Dia dos Namorados: Relembre casais de famosos que reataram após o término

Alguns relacionamentos são marcados por idas e vindas, que muitas vezes até fortalecem o laço após obstáculos e desentendimentos. Para alguns casais famosos, a separação, mesmo que por um curto período, acabou mostrando que o amor tem desafios e merece uma segunda chance. Relembre casais que reataram o relacionamento após terminarem publicamente.

Um exemplo é o caso da cantora Lexa, que anunciou ter reatado o casamento com o funkeiro MC Guimê no último sábado (10), depois do ex-BBB ter sido eliminado do Big Brother Brasil 23 após acusações de assédio contra a mexicana Dania Mendez.

No Instagram, a cantora disse acreditar na “dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender”. Além de Lexa e MC Guimê, outros casais famosos mostraram ser o sinônimo de "segunda chance"; confira:

João Gomes e Ary Mirelle

O recente término de João Gomes com a influencer Ary Mirelle foi anunciado pelo cantor nas redes sociais, chocando todos os fãs do casal. Na ocasião, o cantor disse que o relacionamento teria chegado ao fim e demonstrou estar triste com a decisão de ambos. Mesmo separados, João Gomes e Ary Mirelle continuaram apoiando um ao outro e, um mês depois, anunciaram a gravidez da influencer com um vídeo no Instagram.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck começaram a namorar em 2001, noivaram no ano seguinte e se separaram em 2003. Mesmo após anos separados, o casal reatou em 2021 e tiveram o segundo casamento em julho de 2022, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Susana Werner e Júlio César

A separação entre a atriz Susana Werner e o ex-goleiro Júlio César pode ter sido a mais rápida no mundo dos famosos, já que durou apenas dois dias. Em maio deste ano, a atriz anunciou o fim do relacionamento de 21 anos com o marido, e dias depois, afirmou que a decisão foi precipitada.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

O casal enfrentou um grande obstáculo no relacionamento pouco tempo após o casamento, em 2012. Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank se separaram por dois meses devido à traição do ator com uma modelo.

Anos depois, Bruno falou em público sobre a traição e disse ter aprendido com o ocorrido. Na gravação do podcast "Quem Pode, Pod", Ewbank revelou que foi um aprendizado para o casal. Hoje, são pais da Titi, de 9 anos, do Bless, de 7 e do Zyan, de 2.

Taís Araújo e Lázaro Ramos

Um dos casais mais admirados pelo Brasil também ficou um tempo separado. Com 17 anos de casamento, Taís Araújo e Lázaro Ramos se separaram por oito meses, dois anos após o início do namoro. No podcast "Quem Pode, Pod', a atriz contou ter sido algo imaturo e que a separação veio após trabalharem juntos. Os atores são pais de João Vicente, de 11 anos e Maria Antonia, de 7.

Kate Middleton e Príncipe William

Entre os términos, o do casal real é um dos memoráveis! Em 2007 o príncipe de Gales se separou de Kate após ter dúvidas sobre o relacionamento. O casal reatou em 2008 e dois anos depois, ficaram noivos em uma viagem ao Quênia. Agora, Kate Middleton e Príncipe William são pais do príncipe George, de 9 anos, da princesa Charlotte, de 7, e do príncipe Louis, de 4.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)