Dia dos Namorados: por que data é comemorada em junho no Brasil?

No Brasil, 12 de junho é um dia especial para os casais apaixonados. Ao contrário do restante do mundo, o Dia dos Namorados é celebrado nesta data no país, desde 1948. A mudança foi realizada visando a melhora do lucro nas vendas neste mês, além de ser véspera da celebração de Santo Antônio, santo casamenteiro que recolhia doações para ajudar moças a conseguirem dote e enxoval para o casamento.

A ideia de passar a data comemorativa para 12 de junho partiu do publicitário João Doria, pai do ex-prefeito de São Paulo, João Doria Jr. Nos anos 40, ele era dono da agência "Standart Propaganda" e foi contratado por uma loja para criar uma estratégia que aumentasse as vendas no mês de junho e, consequentemente, o lucro da empresa.

Como as vendas no mercado ficavam mais fracas em junho e era o mês do santo casamenteiro, o publicitário decidiu criar uma propaganda voltada à troca de presentes entre casais, com o slogan "Não é só com beijos que se prova o amor!". Na época, foi consagrada como a melhor do ano pela Associação Paulista de Propaganda.

No ano seguinte, com as vendas alavancadas, outras regiões começaram a aderir à data comemorativa, que logo se tornou oficialmente como o "Dia dos Namorados". Atualmente, o dia romântico é a terceira data de maior faturamento no comércio, alcançando a média de R$ 1,5 bilhão.

