Dia dos namorados: no Congresso, parlamentares dividem trabalho e vida pessoal; veja alguns casais

Embora as tensões políticas no Congresso Nacional sejam rotineiras, a sede do Legislativo federal também é um espaço de amor para alguns parlamentares que têm seus pares também dentro do órgão.

É o caso do casal de deputados Orlando Silva (PCdoB-SP) e Fernanda Melchionna (PSol-RS), que são de partidos diferentes, mas compartilham da mesma ideologia política. Os dois se aproximaram após uma sessão de um dos colegiados mais movimentados da Câmara: a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em 2022.

Na época, Orlando diz que chamou a colega para almoçar após uma reunião da qual os dois saíram cansados. A deputada, que tinha um compromisso que foi desmarcado em cima da hora, aceitou. "Estava tomando um ar lá fora e a amiga desmarcou. Trinta segundos depois, ele passou e chamou", relembra a parlamentar.

Depois do almoço no restaurante Cantucci, em Brasília, a aproximação entre os parlamentares se tornou mais intensa. Orlando revela que o estabelecimento se tornou um "cantinho especial" para o casal. O namoro começou ainda no ano passado, após as eleições, mas a divulgação do relacionamento estava prevista somente para esta segunda, Dia dos Namorados. O romance, no entanto, acabou se tornando público em maio.

O casal visitou um parque de Porto Alegre, cidade de Fernanda Melchionna, e teria sido flagrado. "Uma jornalista muito conhecida de lá nos viu. E depois me escreveu perguntando", contou a deputada. A divulgação do romance coincidiu com o intenso debate sobre o Projeto de Lei (PL) das Fake News, do qual Orlando é relator. "O debate das fake news, a minha cara na rua", brincou o deputado sobre a difícil tarefa de não chamar atenção para o romance.

Desafios

O relacionamento se torna desafiador em meio à rotina agitada da vida política em Brasília, principalmente em períodos de votações intensas nas Casas Legislativas. "Em Brasília o tempo é mais longo. Doze, treze horas [de trabalho]. Terça e quarta a gente acaba se vendo à noite, fim do dia", conta Fernanda.

Vez ou outra, no entanto, o casal consegue dar uma "escapada" em meio à rotina intensa como congressista. "De vez em quando tiro ela do prédio da Câmara para dar um beijinho. Sobretudo quando são aquelas reuniões intermináveis, no plenário, à noite", brinca Orlando. Nos períodos de folga entre os compromissos políticos, os parlamentares conseguem encontrar tempo para ficar juntos.

Outro desafio é a divergência política. Embora os dois sejam de legendas de esquerda, as siglas às quais Orlando e Fernanda são filiados são diferentes e têm visões distintas sobre determinados assuntos. Segundo o casal, as discordâncias já renderam "mau humor". "Mas nada comprometedor", admite Orlando.

Apesar das diferenças, também há momentos em que os deputados se auxiliam em decisões políticas. Fernanda cita a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 96/2019, de sua autoria, que proíbe o bloqueio de verbas federais para a área da educação. Orlando foi o relator do texto na CCJ.

A trajetória do casal é marcada pela atuação em movimentos estudantis: Orlando foi o primeiro presidente negro da União Nacional dos Estudantes (UNE), e Melchionna atuou na militância estudantil e feminista no Rio Grande do Sul.

"Um apoia o outro na medida em que tem temas que ela trata. Às vezes um olhar me ajuda. Tem temas que ela trata e eu ajudo. Isso facilita um pouco o fato de estarmos em um ambiente parecido. Temos diferenças, identidades e acho que nos ajuda", conta Orlando.

Casamento

Há também casos de parlamentares que são unidos pelo matrimônio, como a deputada Rosângela Moro (União-SP) e o senador Sergio Moro (União-PR). Eles dividem a mesma legenda, são casados e têm dois filhos. Estrearam a carreira no Legislativo em 2023, com Rosângela na Câmara e Moro no Senado.

Mesmo discretos, ambos são vistos juntos pelos corredores do Congresso. Eles participam de eventos políticos na companhia um do outro, mas evitam divulgar detalhes da vida pessoal nas redes sociais.

Romance

Outro casal que divide os corredores do Congresso é formado pelos deputados Lindbergh Farias (PT-RJ) e Gleisi Hoffmann (PT-PR), a presidente do Partido dos Trabalhadores. Volta e meia os dois também são vistos juntos.

Apesar da discrição, Lindbergh e Gleisi estão juntos desde o ano passado e já protagonizaram momentos de romance nas redes sociais. No Carnaval deste ano, um vídeo deles trocando beijos na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais.

Em 2021, os deputados Samia Bomfim (PSol–SP) e Glauber Braga (PSol–RJ) anunciaram o nascimento do primeiro filho, Hugo Bomfim Braga. Junto desde 2020, o casal é afiliado ao mesmo partido e compartilha posicionamentos políticos semelhantes.