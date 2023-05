'As big techs jogam sujo para impor sua posição ao Congresso', afirma Orlando Silva, relator do PL

Riqueza das cinzas

Estudo da UFPA aponta o potencial das cinzas como fertilizante: o uso da biomassa amazônica garante nutrientes à agricultura.



Antecipação

O governo federal decidiu que antecipará o 13º salário de beneficiários da Previdência. Serão R$ 62,6 bi, pagos a 30 milhões de pessoas.

(J.Bosco)

"As big techs jogam sujo para impor sua posição ao Congresso. Isso não é democrático"

ORLANDO SILVA, deputado federal relator do Projeto de Lei 2630/2020, o PL das Fake News, em crítica à campanha de empresas de tecnologia contra a proposta. "É para colocar o Congresso de joelhos. Decidir o que pode ser votado".

EXÉRCITO

AMAZÔNIA

O Exército dos EUA enviará, entre outubro e novembro, cerca de 300 militares para a Amazônia. Eles vão participar do Exercício CORE 23 (Combined Operation and Rotation Exercise). O exercício será realizado pela primeira vez no Pará e Amapá e, segundo o Exército, “tem como objetivo desenvolver liderança e aprimorar habilidades técnicas de militares”.

PREPARATIVOS

Na Amazônia, as tropas do Comando Militar do Norte seguem nos preparativos. Uma comitiva americana já esteve em Belém e em Macapá para levantar cenários, demandas logísticas e coordenações táticas. O Exercício CORE 23 é fruto de um programa de cooperação, assinado entre Brasil e Estados Unidos, que estipula exercícios bilaterais anuais até 2028.

CARAVANA

SOLO

O Pará receberá nos próximos dias 23 e 24 de maio e 6 de junho a Caravana Embrapa FertBrasi, um mutirão para levar tecnologias, boas práticas e novos insumos nacionais aos produtores rurais. As metas são melhorar a produtividade de lavouras e pastos e reduzir a importação de fertilizantes. Dados apontam que 80% desses insumos usados no Brasil são importados.

PERCURSO

A caravana, que traz especialistas da Embrapa de várias partes do País, vai percorrer Redenção, Paragominas e Santarém. Nesses municípios, o cultivo de grãos e a pecuária são atividades economicamente importantes e que demandam fertilizantes e adubos.

EDUCAÇÃO

MUDANÇA

O governador Helder Barbalho sancionou ontem a lei de reestruturação da Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc), que entre outras novidades, estabelece a criação da Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da Educação Paraense (Fadep).

FUNDAÇÃO

A Fadep atenderá demandas de infraestrutura de maior complexidade das escolas públicas, com menos burocracia. Será responsável, por exemplo, pela elaboração de estudos e projetos para execução de obras de reforma, construção, adequação, ampliação e restauro dos prédios escolares, assim como desenvolver pesquisas e estudos demandados pela Seduc. A mesma lei criou seis novas secretarias adjuntas, incluindo uma dedicada à gestão da rede e às políticas de regime de colaboração com prefeituras e redes municipais.

ALERTA

MUNDIAL

Eventos relacionados ao clima podem levar de 800 mil a 3 milhões de brasileiros à pobreza extrema a partir de 2030. Os dados são do Relatório sobre Clima e Desenvolvimento para o Brasil (CCDR), divulgados ontem pelo Banco Mundial. Segundo o estudo – que avalia políticas e opções para que o País cumpra seus objetivos climáticos e de desenvolvimento –, secas, enchentes e inundações nas cidades causam perdas de R$ 13 bilhões (0,1% do PIB de 2022) ao ano. As saídas para mudar essa projeção, segundo o CCDR, são os objetivos estabelecidos pelo próprio Brasil no Acordo de Paris e nas edições da Conferência das Partes (COPs). Com isso, acredita-se que o País possa atingir um desenvolvimento verde e acabar com o desmatamento ilegal até 2028, além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 50% até 2030, e zerar as emissões líquidas até 2050.

PARÁ

COLABORAÇÃO



O Pará está atuando de forma colaborativa com o Mato Grosso para a estruturação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, instrumento que arrecadará recursos para financiar projetos de gestão das riquezas hídricas no Estado. A parceria começou no ano passado. Os dois estados, além de serem vizinhos, compartilham algumas bacias hidrográficas.



ÁGUA



O Fundo integra o Plano Estadual de Recursos Hídricos, aprovado em 2021, baseado nos debates promovidos nas consultas públicas realizadas nas cidades de Altamira, Belém, Marabá e Santarém, com a participação de representantes da sociedade civil, integrantes do poder público e dos usuários dos recursos hídricos. Entre os projetos que podem ser subsidiados pelo fundo estão a construção e recuperação de barragens, ações de monitoramento e fiscalização da qualidade da água, programas de educação ambiental, projetos de saneamento básico e ações de combate à poluição hídrica.

EM POUCAS LINHAS

► O Grupo BBF (Brasil BioFuels), maior produtor de óleo de palma da América Latina, firmou parceria com o Senai para incentivar a capacitação profissional em oficinas de desenvolvimento pessoal a jovens talentos. O público-alvo são pessoas com deficiência (PCD). Os cursos duram em média dez meses e são voltados às áreas administrativas.

► O Tribunal Regional Eleitoral do Pará estará sábado (6) e domingo (7), das 9h às 15h, nas Usinas da Paz do Bengui, Cabanagem e Terra Firme, com ação itinerante de serviços da Justiça Eleitoral à população, como alistamento eleitoral, revisão, transferência e coleta de biometria.

► Passado o período mais crítico de chuvas do inverno amazônico, o governo do Pará anunciou a retomada de obras em estradas. Estão em obras as PAs 254 e 437 (Óbidos), 423 (Monte Alegre) e 370 (Santarém). Duas rodovias foram entregues asfaltadas à população: as PAs-439, em Oriximiná, e a 427, em Alenquer. Os investimentos previstos são de R$ 220 milhões.

► De 8 a 12 de maio será realizada a Semana Nacional “Registre-se!”, que concentra esforços de diversos órgãos para facilitar a emissão de documentação à população em situação de rua e também a indígenas, quilombolas, ribeirinhos, refugiados, egressos do sistema penal e outros grupos em situação de vulnerabilidade econômica e social. Organizada pela Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça, a programação conta com participação do Tribunal de Justiça do Pará, Tribunal Regional Eleitoral, Defensoria Pública do Estado, polícias Militar e Civil e Prefeitura de Belém, entre outros. O atendimento será levado a pontos estratégicos, como a Casa Rua, na praça da Bandeira; o estacionamento da igreja Primeiro Amor, em São Brás; o Centro Pop Icoaraci e a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho de Ananindeua, no horário de 8h às 14h.