Ceará diz que teve affair com panicat antes de se casar com Mirella Santos

O humorista Ceará, que é marido de Mirella Santos, contou que já se envolveu com uma panicat antes do seu casamento. A revelação veio em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

O affair aconteceu quando o apresentador fazia parte do elenco do Pânico na TV, à época na Rede TV!, antes de se casar, em 2012: "Eu não vou mentir. Eu já me envolvi com uma panicat. Não deixei seguir nem saí por aí desfilando com ninguém".

VEJA MAIS

Ceará manteve segredo e decidiu não contar o nome da pessoa. "Você nunca vai saber quem é por mim. Eu estava solteiro na época, mas depois que decidi formar uma família parei com tudo. Nunca mais quis saber de ir para puteiro, casa de massagem... Cada escolha é uma renúncia", conta.

O entrevistado disse ainda afirmou que casou na hora certa, na ocasião ele tinha 41 anos: "Queria casar, desacelerar. Sou um cara tranquilo hoje. Minha mulher botou o localizador no meu celular. Ela sempre sabe onde estou. Minha filha também."