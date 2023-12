Cavalo de Eduardo Costa avaliado em quase R$ 7 milhões e com sêmen de R$ 10 mil morre

Eduardo Costa informou pelas redes sociais a morte do cavalo Baruk, o favorito de sua criação. A informação foi divulgada neste sábado (30). O sertanejo tinha um profundo amor e apego ao cavalo. Segundo o artista, a causa da morte foi um rompimento do intestino do animal.

"Infelizmente meu Baruk morreu hoje, dia 29/12/2023, às 23:45. Morreu por rompimento do intestino. Eu estou muito triste, gente, nem sei o que dizer. Meu Baruk maravilhoso, muito obrigado amigão, eu amo você", escreveu Eduardo nas fotos ao lado do cavalo.

O cavalo Baruk atuava em projetos audiovisuais do cantor, como é o caso do clipe de "Sapequinha". Cada "cobertura" (sêmen) do Baruk rendia ao Haras de Eduardo Costa cerca de R$ 10 mil reais.

Em 2020, Eduardo Costa recusou uma proposta de R$ 7 milhões pela venda de Baruk, após uma americana se apaixonar pelo animal. As informações são do jornalista Leo Dias.