Cauã Reymond relata que seus cachorros foram envenenados: 'Uma maldade'

O ator Cauã Reymond usou as suas redes sociais, nesta sexta-feira (7), para relatar que seus dois cães, Romeu e Shakira, foram envenenados por desconhecidos enquanto ele estava fora de casa e estão lutando pela vida.

“Envenenaram meus dois cachorros, um está à beira da morte, outro também está muito mal”, contou o ator.

O artista disse que a suspeita é que eles tenham consumido o veneno com um pedaço de carne, mas ainda não sabe quem fez isso com eles. Inclusive, ele desconfia que possa ter sido algum criminoso que pretendia invadir sua casa: “Não sei se fizeram isso para tentar roubar minha casa depois, não consigo entender. Mas quem fez isso é uma maldade, quem tem bichinho em casa, cuida do bichinho, não quer ver seu cachorro envenenado.”

VEJA MAIS

Abalado, ator desabafou: "Não desejo nada de mal para ninguém, mas eu estou muito triste. Eu divido minha rotina, o Romeu, a Shakira”.

Em outra publicação nos Stories, no Instagram, Cauã publicou uma foto de um dos animais internado e disse: “Torçam pela recuperação deles.”

O envenenamento de animais é uma infração prevista na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal 9.605, de 13/02/98), no artigo 32, que estabelece pena de detenção de três meses a um ano, além de multa.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)