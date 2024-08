Carol Barcellos anuncia saída da Globo após 20 anos: ‘Escolho, agora, o movimento’

A jornalista esportiva Carol Barcellos surpreendeu o público ao usar as redes sociais para anunciar, nesta quarta-feira (28/8), o encerramento de sua trajetória de duas décadas na Rede Globo. Ela compartilhou a notícia por meio de uma "carta" de despedida publicada no Instagram. Seu último trabalho na emissora foi a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que se encerrou no início deste mês.

Em sua mensagem, Carol escreveu que falava com a sua trajetória com muito alegria ao olhar para trás. “E, pra frente: aquele frio na barriga que, por essência, é o meu desejo! Escolho, agora, o movimento”, disse em um trecho.

Barcellos também relembrou momentos marcantes de sua carreira na emissora: "Da reportagem de campo à transmissão do primeiro jogo da seleção feminina, ao vivo, na Copa do Mundo na França. Mergulhando em caverna, correndo ultramaratonas e explorando o mundo no Planeta Extremo. Na Copa do Mundo no Catar. Nas Olimpíadas do Rio, Tóquio e Paris. Nas Olimpíadas de Inverno, na Coréia do Sul. Nos estúdios do Bom dia Brasil, do Globo Esporte e do Esporte Espetacular. Por onde passei, quis levar a vocês a energia e a força do esporte, o respeito aos atletas e o amor que sinto ao contar histórias”, complementou.