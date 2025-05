Carmo Dalla Vecchia desfila de lingerie e mostra 'bumbum' em peça fio-dental; veja

O ator Carmo Dalla Vecchia, de 53 anos, virou assunto nas redes sociais após protagonizar um dos momentos mais comentados da noite de segunda-feira (28), durante um desfile em São Paulo. Conhecido por seus papéis na televisão, Carmo surpreendeu ao cruzar a passarela com uma lingerie masculina ousada, deixando o bumbum à mostra.

A peça, assinada pelo estilista Fabrício Neves, fazia parte da nova coleção apresentada no evento e foi um dos destaques do desfile. O ator surgiu com um maiô cavado fio-dental, nas cores preta e branca, com recortes estratégicos que evidenciaram a silhueta. A plateia aplaudiu a performance de Carmo, que também chamou atenção pelo visual inusitado: barba e bigode tingidos de azul.

Carmo também mostrou os resultados de sua recente transformação corporal, fruto da adoção da dieta cetogênica. Nas redes sociais, o ator já havia publicado o "antes e depois" do processo de emagrecimento e ganho de definição muscular, o que rendeu elogios de fãs e colegas.

Carmo Dalla Vecchia. (Reprodução/Redes Sociais)

Atualmente, Carmo está longe das novelas desde sua participação em Amor Perfeito (TV Globo), onde interpretou o advogado Érico. Desde então, apareceu em programas como Batalha do Lip Sync e The Masked Singer Brasil. Fora das telas, ele vive com o marido, o autor João Emanuel Carneiro, com quem tem um filho, Pedro, de 5 anos.