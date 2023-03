Carmo Dalla Vecchia celebra 17 anos ao lado do marido, o autor João Emanuel Carneiro

Carmo Dalla Vecchia e o autor João Emanuel Carneiro completam 17 anos de casamento nesta quarta-feira, 1. Para celebrar a data especial, Carmo fez uma declaração ao amado, em suas redes sociais, com uma série de fotos dos dois ao longo desses anos, com direito a um registro ao lado do filho Pedro, que hoje está com três anos.

“Juntamos nossos livros e não nos enxergamos mais sem a companhia do universo do outro. Hoje somos três. Antes eu nem fazia ideia que podia ser tanto e agora somos homens mais fortes juntos”, escreveu.

Ainda na publicação, o ator não poupou elogios ao marido e agradeceu pela vivência tranquila no dia a dia da relação.

“Te amo, João, e viva nossas bodas de rosas. Esse negócio de bodas deveria ser atualizado, porque 17 anos ser bodas de rosas, na velocidade que o mundo passou a girar, está muito errado. Deveria ser, no nosso caso, de titânio, forte e leve como deveriam ser todos os casamentos”, finalizou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)