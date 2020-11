Carlinhos Maia revela que demorou 5 anos para transar com o marido Lucas: ‘Ele tinha medo’

Carlinhos Maia participou do programa ‘Lady Night’ na última segunda-feira (23), apresentado por Tatá Werneck, no Multishow. O comediante revelou que demorou cinco anos para transar com o marido, Lucas Guimarães, quando o conheceu.

"A gente nem tirava as bermudas. A gente sarrava por cima das bermudas, pelo medo que ele tinha. Ele não tirava a bermuda", afirmou o digital influencer.

O casal se conheceu e começaram a namorar na cidade de Penedo, em Alagoas. De acordo com o youtuber, Lucas, que estudava em uma escola particular e era riquinho, foi resistente em assumir a homossexualidade.

"Foram dois anos tentando até que ele cedeu, e estamos há 11 anos juntos", celebrou.

À apresentadora Tatá Werneck, o humorista assumiu ter se arrependimento por não ter beijado o noivo no altar do casamento, realizado em 2019. O "detalhe" acabou virando polêmica nas redes sociais e foi muito criticado por pessoas LGBTQI+.

"Eu não queria beijar. Fiz o meu pai, que é evangélico, ir a um casamento gay. A tia do Lucas, que nunca nos aceitou, estava lá. O pai do Lucas que estava com depressão e não levanta da cama há seis meses, também. Então, para aquelas pessoas que são idosas, eu queria que eles lembrassem daquele momento como algo singelo", explicou Carlinhos Maia.

Neste fim de semana, o digital influencer se envolveu em mais uma polêmica ao reunir dezenas de amigos em sua mansão, em Maceió, para comemorar seus 20 milhões de seguidores.

Após postar stories da festança, os internautas o "cancelaram" na web por estar aglomerando pessoas em plena pandemia do coronavírus.