Cardi B elogia coreografia em vídeo de Anitta: 'Muito boa'

Anitta postou vídeo no Instagram fazendo uma coreografia de "Wild Side", música de Cardi B com Normani. A rapper norte-americana teve acesso ao vídeo e elogiou a funkeira no Twitter: "Meu Deus, ela é muito boa!".

Anitta respondeu com outro tuíte sinalizando humildade com o elogio em inglês: "Estou aprendendo ainda". Os fãs celebraram a troca de mensagens entre as artistas postando comentários.

Cardi B tem interagido nas redes sociais com artistas brasileiros do funk, como MC Dricka, e também elogiou o grupo Bonde das Maravilhas dizendo: "Meu corpo e espírito sentem. A música é incrível, você pode até não entender as palavras, mas o ritmo domina sua alma. Eu amo o funk."