Cantora Joelma esquece 'mágoas' e 'desbloqueia' o filho nas redes sociais para desejar 'parabéns'

Joelma voltou a seguir nas redes sociais o seu filho Yago Matos, com quem rompeu relações alguns meses atrás após ele decidir morar com o padrasto, Ximbinha, na capital paraense. Mostrando a paz em família, a cantora publicou uma homenagem de aniversário ao rapaz, que completa 26 anos, nesta terça-feira (23). As informações são do UOL.

VEJA MAIS

Na foto, mãe e filho aparecem abraçados dividindo um momento em família. "Hoje é dia do meu príncipe! Que Deus te abençoe e te guarde em mais um ano de vida. Desejo tudo de mais maravilhoso. Eu te amo muitão", escreveu a loira na legenda.

Entenda o motivo da briga

O dissentimento de Yago e Joelma ocorreu quando a loira anunciou que iria se separar do guitarrista paraense, após 18 anos de união. Na época, o jovem, que é filho da cantora com o advogado Robson Leão, decidiu que iria morar com quem considerava o seu pai "verdadeiro", o Ximbinha.

A decisão causou raiva na cantora, que o bloqueou nas redes sociais. Yago chegou a utilizar seu perfil para esclarecer o ocorrido e afirmou que nunca brigou com Joelma. "Vim morar de Belém a trabalho e não deixei de seguir minha mãe. Eu fui bloqueado. Não estou brigado com ela, mas também não vou escolher lados, ambos são os meus pais. Se eles têm problema entre eles, eles que resolvam. Preguiça desses problemas de família", declarou.