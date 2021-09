Ximbinha se reúne com filhos na Estação das Docas e curte véspera de feriado

O guitarrista Ximbinha explodiu o ‘fofurômetro’ ao compartilhou com os seguidores momentos vivenciados ao lado dos filhos, Yasmin e Yago, frutos do relacionamento com Joelma; Rebeca, de um relacionamento anterior, e o neto, o pequeno Cláudio Davi, que vieram visitar a capital paraense, neste final de semana.

Em uma publicação feita nas redes sociais, nesta segunda-feira (6), eles aparecem abraçados curtindo uma tarde na Estação das Docas, um dos pontos turísticos mais visitados de Belém.

“Meu coração transborda de tanta felicidade! Um amor que não tem como mensurar e nem explicar, que eu só sei amar”, escreveu o artista, definindo a sensação de estar ao lado dos filhos.