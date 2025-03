Cantora gospel Ana Paula Valadão é criticada por debochar de fã que pediu ajuda em live

A cantora gospel Ana Paula Valadão tornou-se alvo de polêmica nas redes sociais nesta sexta-feira (21/03), após um episódio ocorrido durante uma transmissão ao vivo de um ensaio com sua equipe no Instagram. Durante a live, realizada na última quarta-feira (19/03), a artista interagia com seguidores quando um pedido de ajuda financeira chamou sua atenção. A reação da cantora gerou críticas e dividiu opiniões na web. Ela ainda não se pronunciou oficialmente sobre.

Enquanto ensaiava e respondia aos internautas, Ana Paula demonstrou irritação ao notar o pedido e solicitou que uma cantora, que participava da transmissão ao seu lado, bloqueasse o usuário que fez a solicitação.

“Aqui, ó, vai na ação social da Igreja da Lagoinha, que eles têm muito dinheiro. Vai lá na cesta básica deles”, disse a cantora antes de retomar o ensaio musical. Em seguida, interrompeu a música devido a uma crise de riso.

O vídeo repercutiu rapidamente e gerou reações opostas entre os internautas. Alguns classificaram a atitude como debochada e insensível diante do pedido de ajuda. “Adorando a Deus e debochando de quem pede ajuda!”, criticou um usuário. “Sou mais meus amigos ateus, mais respeitosos e éticos”, comentou outro.

Por outro lado, algumas pessoas defenderam a cantora, argumentando que suas palavras foram tiradas de contexto. “Toda vez um perfil de golpistas entra na live, mentindo que está passando necessidades e pedindo Pix! A Ana sempre alerta sobre esses perfis e pede para o pessoal denunciar”, explicou um seguidor.