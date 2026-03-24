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Cantora Giulia Be oficializa união com herdeiro da família Kennedy

A artista oficializou a união no civil em uma cerimônia intimista no início de março

O Liberal
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Os dois estão juntos desde 2022, anunciaram o noivado em agosto de 2024 e marcaram o casamento religioso para outubro deste ano no Rio (Reprodução/ Redes sociais)

A cantora Giulia Be oficializou sua união com John Conor Kennedy no início de março, em uma cerimônia civil intimista realizada nos Estados Unidos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23). O casal está junto há quatro anos e havia anunciado o noivado em agosto de 2024.

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Apesar do casamento civil já ter acontecido, os dois mantêm os planos para uma celebração religiosa, marcada para o dia 10 de outubro deste ano, no Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Rio de Janeiro. A expectativa é de que o evento reúna cerca de 600 convidados.

Inicialmente, a festa estava prevista para o fim de novembro do ano passado, mas passou por mudanças no cronograma ao longo do planejamento. A nova data chegou a ser definida para junho de 2026 antes de ser antecipada para outubro.

John Conor Kennedy é filho de Robert F. Kennedy Jr., atual secretário de Saúde dos Estados Unidos, e sobrinho-neto do ex-presidente John F. Kennedy. Ele também já teve um relacionamento com a cantora Taylor Swift.

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