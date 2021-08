Caldeirão com Mion será o primeiro programa a receber plateia nos Estúdios Globo

O novo Caldeirão, que será apresentado por Marcos Mion, vai ser o primeiro programa a receber plateia nos Estúdios Globo. O público que fará parte da atração terá que estar vacinado. Além disso, várias outras medidas de segurança terão que ser seguidas. As informações são do portal Metrópoles.

Apesar do “The Masked Singer Brasil” já contar com plateia física, o programa não é gravado no Projac, é todo produzido em um hotel em São Paulo. Dessa forma, o Caldeirão será o primeiro desse formato a estrear com participação do público na emissora.

Na gravação, há distanciamento social e redução da plateia para menos da metade do número de pessoas que participava da atração antes da pandemia (eram 400 na plateia até março de 2020). Até a última edição com Luciano Huck, o Caldeirão tinha apenas plateia virtual. Essa medida também foi adotada por outros programas da Globo.