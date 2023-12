Calcinha Preta emociona fãs ao ‘recriar’ Paulinha Abelha durante gravação do DVD em Salvador

A banda Calcinha Preta realizou a gravação do seu novo DVD, intitulado “Atemporal”, em Salvador, na noite da última quinta-feira (7). O que os fãs não esperavam é que os integrantes do grupo iriam realizar uma homenagem à cantora Paulinha Abelha, falecida em fevereiro de 2022 devido a uma infecção no sistema nervoso, fazendo com que ela “ressurgisse” no palco por meio da Inteligência Artificial (IA).

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o holograma da cantora projetado ao fundo da apresentação, enquanto o público entoava a canção “Louca Por Ti”, que se tornou famosa na voz de Paulinha Abelha. Além da interpretação, o público também pode conferir um recado inédia da artista recriado também por IA. Assista:

“Há 20 anos eu estava aqui, cantando na gravação do nosso primeiro DVD. Mas hoje, vocês é quem serão a minha voz”, afirmou o holograma.

A aparição holográfica de Paulinha não emocionou apenas os fãs como também o atual vocalista da Calcinha Preta, Daniel Diau, que foi às lágrimas ao “vê-la”. Após ser consolado pelos demais integrantes da banda, eles interpretaram juntos a verão da música "Dust in the Wind", originalmente da banda norte-americana Kansas.