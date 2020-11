Calça de Luan Santana é leiloada para ajudar na recuperação do Pantanal

O cantor Luan Santana está realizando neste mês diversas ações em prol do Pantanal, que foi afetado por um número recorde de queimadas nos últimos meses. O objetivo do artista, que apoia o movimento #OPantanalChama, do instituto SOS Pantanal, é arrecadar cerca de R$ 8 milhões em doações, que serão revertidas às regiões atingidas pelos incêndios.

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o intérprete de hits como “Meteoro” e “Sinais”, irá leiloar nesta quinta-feira, dia 26, às 14h, uma calça listrada, que foi usada na gravação do DVD “Viva”, em Salvador, na Bahia. O item, da marca Dolce & Gabbana, será ofertado ao público em evento realizado pela empresa Sato Leilões, com lance inicial a partir de R$ 3.500.

O valor arrecadado será revertido para o Instituto Arara Azul, entidade ligada ao movimento SOS Pantanal e que tem o artista como padrinho. Os interessados em participar, podem conferir todos os detalhes no edital do leilão.

“Para nós, é muito importante poder participar deste evento em prol da fauna e da flora do nosso país. Acompanhamos tudo o que aconteceu no Pantanal neste ano e esperamos que o leilão ajude na reconstrução da região e no apoio aos moradores e animais feridos”, conta Antonio Hissao Sato Junior, leiloeiro público oficial e CEO da Sato Leilões.

Além do leilão, o cantor Luan Santana também realizou, no dia 22, com diversos músicos da região centro-oeste em uma embarcação no Rio Paraguai, uma apresentação beneficente com transmissão pelas redes sociais. Durante o evento, o público também pôde doar valores variados para ajudar na recuperação do Pantanal, além de adquirir itens como camisetas, copos e bonés no site do artista.

Para mais informações, o público pode acessar o site: https://www.sospantanal.org.br/